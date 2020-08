Le groupe Cevital réalise des exportations records en 2020

Selon le bilan d’activités du port de Béjaïa, le Groupe agro-industriel Cevital, dont le PDG est le richissime homme d’affaires Algérien, Issad Rebrab, aurait réalisé des exportations records de sucre au premier semestre de l’année en cours. En effet, c’est ce qu’a indiqué le bilan d’activités du port de Béjaïa, rapporté par le site économique Al-Iqtisadia dans son édition de ce 02 août. Ainsi, notre source a révélé en chiffres les quantités d’exportations de sucre au premier semestre de l’année 2020; réalisées par le 1er groupe privé agro-industriel en Algérie, Cevital appartenant à l’homme d’affaires algérien, Issad Rebrab. Selon le bilan susmentionné, les quantités de sucre raffiné exportées par Cevital durant la période étalée entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, s’élèvent à 320.209 tonnes; contre 259.508 tonnes durant la même période de l’année dernière; soit une hausse 23.39%. S’agissant des exportations des Oléagineux, celles-ci sont passées de 4.613 tonnes au cours du premier semestre 2019 à 3.000 tonnes au cours de la même période de 2020. Ainsi l’on déduit de ce rapport que cette matière a enregistré une baisse de 34.97% pendant les six premiers mois de l’année en cours. Par ailleurs, le groupe Cevital exporte le sucre dans plus de 20 pays; a souligné l’homme d’affaires Rebrab. Ce dernier a en outre déclaré que son groupe détient la capacité d’exporter jusqu’à un million de tonnes de sucre par an. Selon le classement annuel du magazine américain Forbes pour l’année 2020, le patron de Cevital, Issad Rebrab figure parmi les 20 grosses fortunes africaines. Ce dernier est ainsi classé comme 6e homme le plus riche d’Afrique, avec une fortune estimée à 4.4 milliards de dollars contre 3.7 milliards de dollars en 2019. Toujours selon le magazine Forbes, le Groupe Cevital appartenant au milliardaire algérien Rebrab, fait parti du Top 100 des entreprises familiales de la région MENA de l’année 2020. Cependant, selon la liste des 100 premières entreprises de la région MENA, trois (3) entreprises algériennes sont considérées comme groupes occupant une importante position économique en Algérie. Il s’agit notamment du Groupe Cevital qui se place à la 22e position (1er en Algérie); suivi du Groupe Benhamadi; qui arrive au 92e rang (2e en Algérie).