Le fils d’Amirouche porte plainte à cause de Mehenni

Le fils du chahid, Colonel Amirouche, Noureddine Ait Hamouda a décidé de porter plainte contre Fayçal Kerchouche, journaliste à Radio El Bahdja, à Echorouk, à Ennahar et à Radio Coran, qui a déclaré que le père du séparatiste, Ferhat Mehenni a été jugé et exécuté par Amirouche. Dans sa déclaration au nom de la Fondation colonel Amirouche, Noureddine Ait Hamouda a estimé qu’il va porter plainte « pour atteinte à la mémoire des martyrs en les personnes du colonel Amirouche et de Meziane Mehenni, père de Ferhat Mehenni ». « Il est à rappeler, dans ses propos répugnants, son accusation de collaboration de ce valeureux martyr tombé au champs d’honneur », a-t-il précisé, ajoutant que « le colonel Amirouche mort en 1959 aurait exécuté Ameziane Mehenni en 1961 ». « Cette dérive n’est que l’expression de la haine sans limite, des anciens harkis haineux alimentée par certains cercles officiels », a encore déclaré Noureddine Ait Hamouda. Les résultats de « la recherche » effectuée par le journaliste Fayçal Karchouche avancent que Mehenni Loucif a été condamné à mort par un tribunal des moudjahidine et tué par l’ALN pour « traîtrise ». Sauf que l’enquête de Karchouche a été enclenchée suite à une information erronée, donc elle ne peut aboutir qu’à un résultat contesté, a-t-on estimé, car le père de Ferhat Mehenni s’appelait Ameziane et il était un des responsables de l’ALN dans la commune d’Ilullen Umalu, tombé au champs d’honneur en 1961 et le colonel Amirouche en 1959. Les documents présentés par Karchouche dans une vidéo, évoquent un certain Loucif Mehenni mais originaire de Béjaïa, alors que Ferhat Mehenni, comme son père sont originaires du village Maraghna, commune Illoula Oumalou, daïra de Bouzeguène, wilaya de Tizi-Ouzou. Il est à signaler que le séparatiste, Ferhat Mehenni depuis sa création du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), n’a jamais été attaqué sur le passé de son père.