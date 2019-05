Le dialogue, la voie de la sagesse

À partir de Tamanrasset, le chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire « Ahmed Gaid Salah » a fait appel à suivre la voix de la sagesse : un dialogue sincère, sérieux et constructif, permettant de mettre en exergue une feuille de route bien claire qui conduira l’Algérie vers un avenir certain tout en restant dans le cadre de la légitimité constitutionnelle. Par la même occasion, le général de corps d’armée a insisté sur la nécessité de la tenue des élections présidentielles dans les brefs délais afin d’éviter le blocage institutionnel d’une part et faire face à toutes les manœuvres malsaines visant à déstabiliser le pays sur tous les plans, d’autre part. Ce dialogue aboutira sans doute à des solutions raisonnables et pertinentes, loin de toutes périodes de transition que personne ne connait les conséquences. Dans le même contexte, le retour aux urnes demeure impératif et fondamental ; une procédure qui permettra d’élire un président de la république légitime ainsi que des institutions légitimes. Dans la conjoncture actuelle, la propagation des rumeurs, des informations erronées et des mensonges à travers les différents médias est signe d’opposition à la voix de la sagesse, voir le dialogue. De telles pratiques, conduiront surement au prolongement de la crise politique que traverse le pays depuis le 22 février passé et ne peuvent guère contribuer à créer un climat serein d’entente mutuelle L’histoire retiendra que les « fidèles de la patrie » ont choisi la voix de la sagesse. L’histoire retiendra que les « fidèles de la patrie » ont agi et œuvré en âme et conscience, pour que l’Algérie demeure digne et prospère.