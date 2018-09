Le député Nacer Hamdadouche exclu du MSP

Le MSP a décidé d’exclure de ses rangs le député et chef du groupe parlementaire de la même formation Nacer Hamdadouche, auteur d’un pamphlet contre le président de Jil Jadid, Djilali Soufiane. Pour rappel, Nacer Hamadouche, membre de la direction actuelle du MSP et bras droit d’Abderazak Makri, citant des dissidents de Jil Jadid qui ont quitté le parti en 2015, souligne la relation particulière de Djilali Soufiane avec l’ambassade de France d’où, dit-il «il reçoit des ordres». Soufiane Djilali, a réagi aux accusations portées contre lui par un cadre du MSP, Nacer Hamdadouche : «Après avoir déversé une série de mensonges qualifiés et d’affirmations à l’emporte-pièce (j’aurai ainsi participé avec les laïcs éradicateurs et les généraux à l’arrêt du processus électoral en 1992, j’aurai des relations douteuses avec le DRS etc…).