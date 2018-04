Le cyber-crime, le fléau si dangereux

Il était temps que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur le cyber-crime qui a été introduit pour la première fois dans le monde au début des années 1990, une lutte contre ce fléau est plus que nécessaire, de par les méfaits qu’il engendre. L’adhésion de notre pays aux conventions internationales, et le réaménagement des textes de lois, n’est que salutaire. Les infractions pénales qui se commettent sur le réseau Internet seront, désormais, sont devenues une monnaie courante et doivent être sévèrement punies, la sécurité informatique est plus qu’urgente. Fraude à la carte monétique, vente aux enchères d'objets volés, diffusion d'images pédophiles, de méthodes pour se suicider, de recettes d'explosifs ou d'injures raciales, diffusion auprès des enfants de photographies pornographiques ou violentes et autres sites prohibés liés, notamment à l’apologie du racisme et du terrorisme, tous ces actes de piraterie doivent être réprimandés et leurs auteurs passibles de peines pénale . En effet, l’introduction de nouvelles techniques d’investigation, accompagnée du réaménagement de certains textes de lois et d’une formation adaptée des magistrats pour prévenir et lutter contre les nouvelles infractions, telle celle liée à la cybercriminalité, n’est que la bienvenue pour renforcer davantage la sécurité informatique, à savoir la prévention des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs et des infractions contre la sûreté de l'État, les tentatives d'atteinte à un système informatique représentant une menace pour les institutions de l'État, pour la défense nationale ou pour les intérêts stratégiques de l'économie nationale, les besoins d'enquêtes et d'informations judiciaires, et enfin dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale. Notons au passage que plusieurs sites ‘’sensibles’’ ne cessent de faire l’objet d’attaques, d’intrusion, de piraterie, voire de tentative de destruction. Ce réaménagement des textes de lois, touchant à la sécurité informatique, tant attendu, ne peut être que vivement applaudi par la société algérienne, dont plusieurs de ses enfants se sont suicidés, en se connectant sur le jeu de la baleine bleue.