Le colonel Allal Taifour répond aux accusations de Hamel

Cité dans l’affaire du cartel de la drogue d’Oran, dirigé par Ahmed Zendjabil, l’ancien chef d’état-major du commandement de la gendarmerie pour la 2e Région militaire, le colonel à la retraite Allal Taifour a réagi aux accusations de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel. En effet, Hamel l’a accusé de faire partie du cartel de la drogue d’Oran, dirigé par Ahmed Zendjabil. Niant toute implication dans cette affaire, le colonel Tifour a indiqué, dans des déclarations rapportées par le quotidien El Watan, que l’affaire Zendjabil « a déjà connu son issue en 2001 par devant les tribunaux ». Selon lui, « Hamel et ses pairs » sont impliqués dans l’affaire. Le colonel affirme que Hamel avait construit une villa « entièrement financée par un magnat de la drogue ». Cette affaire remonte en juillet 2000, soit le premier mois de l’arrivée de Hamel. Ce dernier avait acquis un bungalow, situé à Oran. Le colonel à la retraite Allal Taifour estime que « trouver aujourd’hui des alibis et autres échappatoires pour fuir la justice ne lui servira à rien, les faits sont là. Il doit justifier la source et la provenance de cette immense fortune mal acquise ».