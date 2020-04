Le Pr Khiati accable l’Institut Pasteur

Le professeur Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), a pointé du doigt l’Institut Pasteur d’être en partie responsable du retard que connait la recherche scientifique dans le domaine médical en Algérie. Le Pr Khiati a indiqué lors de son intervention à la radio que l’Institut Pasteur détient un monopole dans le domaine. Selon lui, cet institut « a été détourné de sa vocation originale, et au lieu d’être un centre de recherche il est devenu un centre à caractère commercial ». « Lorsqu’on lui a donné les prérogatives de tout ce qui est lié aux vaccins, ce qu’il lui a fait perdre ses missions dans ce cens » a-t-il expliqué. Il a aussi souligné des carences liées à la bureaucratie, qui ont engendré un manque de financement et de formations nécessaires pour le développement de la recherche médicale et pharmaceutique.