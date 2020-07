Le FFS pourrait quitter le PAD

C’en est-il fini des engagements politiques contractés, à partir du 22 février 2019, par l’ancienne Instance présidentielle sous la direction d’Ali Laskri, notamment avec les partis démocrates dans le cadre du PAD ? La nouvelle instance présidentielle n’en a rien dit mais, selon les insinuations du député de Bejaïa, Chafaâ Bouaiche, Hakim Belahcel et son équipe donnent l’impression de se sentir à l’étroit dans le PAD et semblent être tentés, à nouveau, de retisser des alliances au-delà du courant démocrate. Sur le plan interne, la nouvelle instance fait part de sa volonté ferme de recoller les morceaux d’un parti disloqué et qui, depuis 2 ans, est traversé par de graves dissensions.“L’Instance présidentielle est déterminée à poursuivre cette dynamique de rassemblement, dans la préparation du prochain Congrès national ordinaire unitaire car le parti n’est fort que lorsqu’il est uni et que la démarche inclusive est l’unique voie pour rassembler le parti”, a-t-on indiqué dans un communiqué. Et d’enchaîner : “Aujourd'hui, s'ouvre une nouvelle page dans la vie de notre parti, qui sera celle du rassemblement, de l’engagement, de la concertation et du compromis.” “Nous serons garants du respect de notre feuille de route et des engagements, explicités dans notre déclaration de candidature, que le programme du prochain secrétariat national devra mettre en œuvre”, a-t-on souligné. Bien évidemment, Belahcel et ses amis se sont félicités de “la grande réussite” du congrès national extraordinaire du parti et qui, selon eux, “ouvre la voie du rassemblement et de la réhabilitation du politique au sein du FFS”.