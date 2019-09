La vache ‘’foncière’’! Acte 1

Moul Firma s’installe dans son fauteuil près de la télé, fixant le regard sur le fil d’actualité, suspendu aux lèvres du présentateur de cette boite à attendre les dernières ! Quand les nouvelles du pays sont bonnes, Moul firma s'adonne au plaisir de fumer son cigare tout en savourant une tasse de café, sans offenser El-Hadja, qui le guette depuis la cuisine. Quelle bonne nouvelle, le chef de l’armée Gaid Salah invite la presse écrite et autres medias à dire la vérité sans craindre les reproches de ceux qui font de l’alarmisme… Enfin, un soutien fort, dira Moul Firma, une réponse de poids pour ceux qui veulent intimider et interdire la presse à dénoncer les oligarques qui ont bouffé les richesses de l’Algérie ! Soudain, un message s’affiche sur l’écran du smartphone de Moul Firma : « l’ancien responsable de l’AFMAZ, l’agence qui gérait le foncier touristique de la ZET de Mazagran, a été recruté par l’agence foncière de Mostaganem au poste de chef de service ! » Mais de quel droit s’interroge Moul Firma, l’agence foncière est gérée par une directrice intérimaire, en attendant l’achèvement de l’enquête sur l’agence foncière, où le wali pourrait à travers les conclusions de la justice réhabiliter l’ancien directeur ’’Guira’’ ou nommer un autre, mais aller jusqu’à procéder à un remaniement dans l’encadrement de cette institution, n’est pas du sort de la directrice intérimaire qui est soumise à l’aval du conseil d’administration ! Se questionne Moul Firma, avant d’ajouter : et puis comment réintégrer un ancien responsable qui a été accusé et condamné pour mauvaise gestion et dilapidation du foncier à la suite d’une plainte déposée contre lui par l’ancienne wali Zerhouni en 2006..? Moul Firma rappelle que l’agence foncière a été depuis longtemps dépouillée par les directeurs et les responsables qui se sont servis et servi les autres contre services rendus ou le ‘’bakchich’’. Tout a commencé par la grande arnaque de l’ancien wali Zoukh , quand , il a fusionné deux agences AFMAZ ( Mazagran) dirigée durant cette période par le ‘’nouveau recruté ’’ et AFMOS ( Mostaganem ) dirigée durant cette période par Mordjane, pour devenir l’unique agence foncière de la wilaya AFWIM à partir de juin 2004 , on assiste à la liquidation des dettes de 29 milliards de l’AFWIM concernant la commune de Mostaganem et le transfert du patrimoine de‘’ AFMAZ’’, évalué à 70 milliards, à la nouvelle entité AFMOS , avec une nouvelle mission ; celle de gérer le foncier touristique et urbain, et ce, par le même directeur Mordjane qui est au cœur de toutes les affaires de dilapidation du foncier et qui n’a jamais été inquiété . Et depuis, on change de directeur comme on change de veste, sur mesure ! Depuis la création de cette boite de foncier (AFMOS), l’agence a vendu, 13.220 lots de terrain au niveau de la wilaya. Le premier directeur Mordjane a vendu à lui seul 13.000 lots durant la période allant de 2004 à 2010, la deuxième directrice sa successeur, Samia, a vendu 72 lots de terrain durant la période allant de 2011 à 2013, le troisième directeur Habib a vendu 60 lots de terrain durant la période allant de 2013 à 2014 et le dernier directeur , Guira, a vendu 88 lots de terrain durant la période allant de 2014 à 2018 et c’est le dernier qui a payé les pots cassés, tandis que les trois autres n’ont jamais été inquiétés…Nous y reviendrons pour plus de détails !