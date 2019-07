La terre à Mosta et le fellah d’Adrar

Moul Firma, voulant s’enquérir des mesures prises au sujet de la demande de l’investissement agricole de son ami, qui tarde à voir le jour, s’est déplacé hier à la direction de l’agriculture de Mostaganem. Se plaçant face un agent de bureau, qui ignorait déjà sa présence avec tout ce monde fou qui cernait son guichet, Moul frima, tente d’esquiver cette chaine horrible, il présente sa carte de Moudjahid, lui soufflant aux oreilles qu’il vient de la part du neveu de Saïd. L’agent d’un air plaisant, lui répond : ‘’les temps des Boutef sont révolus, Si El Hadj, il vaut mieux attendre ton tour, car le mendjel, vient justement foutre son nez dans notre direction et je commence déjà à sentir l’odeur du départ de notre directeur, car l’affaire de Bordjia, après avoir coupé la tête du directeur de l'ONTA (Office National des Terres Agricoles), elle va surement le toucher !’’ Conseille l’agent à Moul Firma. « Et le dossier de mon ami qui depuis des mois traine au niveau de votre boite pour bénéficier d’un terrain à El Bordjia, Où en-est- il ?» Questionne Moul firma ?

L’agent, met sa main dans sa poche, sort une cigarette, et d’un geste discret de sa main, il invite Moul frima à le suivre. Prenant place tous les deux dans un coin de la terrasse, l’agent tire une bouffée de cigarette et dit à Moul Firma : ‘’Voilà, je sais que tu es Moul firma et l’occasion m’est donnée pour te confier certains scandales agricoles enterrés par les ex -responsables !’’ Moul firma ravi de cette confiance, ouvre grand ses oreilles et hoche la tête pour dire oui à son interlocuteur.

L’agent tout confiant en ses infos, il raconte : il s’agit d’un détournement d’une terre agricole de plus de 67 hectares au niveau de la commune de Sour et 30 hectares dans la commune de Touahria, et 5 hectares à la commune Sirat et Sayada, en tout c’est 102 hectares, détournés via de simples désistements élaborés par un écrivain public, légalisé par la mairie et régularisé par les domaines dans le cadre d’une concession officielle’’, dénonce l’agent. Surpris par l’ampleur de ce sabotage agricole et le jeu malsain de l’administration, Moul firma veut plus de détails. L’agent de la DSA, bien déterminé à a pousser le bouchon à fond, il explique : le 22 mars 2016, le wali avait pris connaissance de cette affaire, il charge la commission de la wilaya d’annuler les concessions, mais, la commission dirigée à l’époque par l’ancien secrétaire général de la wilaya, n’a pas pris acte. Si je me rappelle bien, le 22 mars 2016 une réunion a eu lieu au niveau du secrétariat général, sous la direction du SG, DRAG, DSA, le directeur des domaines, le conservateur des forêts et le directeur du cadastre, pour annuler les autorisations de régularisation de ces actes ‘’ Orfi’’ et les actes de concession octroyés par les commissions de 2014 et 2015 en se référant à l’instruction interministérielle du 11//9/2012.

Parmi les cas cités dans le PV de cette réunion sous le N°11 du 27 mars 2016, il s’agit bien des 30 hectares au niveau de Touahria, et 5 hectares à Sayada et Sirat. Le plus grave est celui, de trois terrains agricoles (EAC) situés à la commune de Sour, où un certain Ben defallah de la wilaya de souk Ahras, avait vendu les trois terrains d’une superficie globale de 67 hectares à un certain Benhassan, résident à la wilaya d’Adrar par le biais d’un écrivain public et légalisé par les services de la commune de Mostaganem en date 18/9/2014. Ce dernier avait été régularisé par les domaines et a bénéficié d’un acte de concession en 2015, sous le N° 2926, légalisé par les services de la commune le 12707/2015. » Conclut l’agent. Ainsi Moul firma murmura avant de partir : le SG chef de la commission est aujourd’hui wali !