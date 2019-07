La fin des haricots pour les ministres !

La fin des ‘’haricots" pour les anciens ministres et leurs bambins. Tombés en banane, les quatre anciens ministres du Transport, chargés également des travaux publics, les deux anciens premiers ministres et leurs enfants cités dans les affaires des oligarques, Tahkout, Haddad , Sovac et Azouz croulent aujourd’hui dans les geôles de la prison d’El-Harrach , séparés de leur domicile de luxe de leurs papounets , de leur berline blindée et leur plage privée au club des pins , pour passer de longues années dans le cachot pour tenir compagnie à l’escobar d’Algérie qui les a longtemps gâtés !

Et dans la foulée des mandats d’arrêts, les puissants généraux et leur caïd Toufik et le prince d’El-Mouradia Said, et son porte parole politique Louisa, impliqués d’avoir côtoyé les services étrangers et complotés avec Fafa sont invités aux frais de Ami Salah pour un bon séjour sans soleil, à l’ombre de la prison de Blida !

Pris de panique, d’autres corrompus, anciens ministres, sénateurs et députés, tentent d’utiliser le ‘’véto parlementaire’’, pour esquiver les poursuites judiciaires, mais hélas, la justice de Louh est révolu, et même Louh pourrait gouter à sa prison qui n’enferme auparavant que les voleurs d’œufs et ferme les yeux sur les voleurs des bœufs. Ainsi, fourrés dans une galère, cette immunité n’a pas empêché l’emprisonnement d’Ould Abbès, Saïd Barkat, et bientôt Amar Ghoul ! L’annonce des poursuites judiciaires contre les sénateurs et les députés impliqués dans les affaires de pots de vin, dont le dernier a été épinglé, il y a quelques jours dans une affaire de blanchiment d’argent avec l’ancien ministre du travail qui a transformé son domicile en banque , et un autre message pour les autres députés et responsables qui ont mangé à tous les râteliers du clan de Boutef et le baron de la coke Kamel le boucher et les milliardaires des pneus que tôt ou tard devront cracher. Cependant, le message de Gaid Salah est clair, conscient de cette lutte héroïque contre le ‘’Fassad ‘’, l’emprisonnement des ministres, généraux et milliardaires, intouchables, est une vérité que rien ne pourra bloquer la justice et qu’aucun n’est au-dessus de la loi.