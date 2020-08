La chaîne "El Maarifa" désormais diffusée sur Nilesat

Le ministère de l'Education nationale a annoncé lundi que la diffusion de la 7e chaîne publique d'enseignement "El Maarifa" a été élargie au satellite Nilesat pour assurer la révision et l'accompagnement pédagogique aux candidats aux examens du Baccalauréat et du BEM (session 2020). Diffusée sur le satellite Alcomsat 1, la 7e chaine publique d'enseignement "El Maarifa" sera également diffusée sur le satellite sur les fréquences suivantes :Nilesat (7,3 w) fréquence 11679 H DVB - S 27500, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministère invite les candidats au BEM et au Baccalauréat à suivre les exercices et solutions que propose cette chaine d'enseignement. La chaîne publique "El Maarifa" consacrée à l’enseignement à distance -dont le lancement via le satellite Alcomsat 1 a été supervisé, le 19 mai dernier, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad- est la première chaîne spécialisée dans la présentation de cours d’enseignement et de soutien aux élèves et leur accompagnement psychologique.