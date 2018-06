La bataille du logement, un défi relevé

Le secteur du logement en Algérie, ne se porte que magnifiquement surtout avec la venue de M. Abdelwahid Temmar à la tête du ministère de l’habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Ce dernier vient de connaitre la réalisation de près de 4 millions de logements de 1999 à 2018. Cet exploit n’a pu voir le jour qu’avec le dynamique impulsée par le Président Abdelaziz Bouteflika qui s’est attelé à insuffler au secteur un élan sans égal avec le lancement et la réalisation de logements sous différentes formules pour renforcer le parc immobilier depuis l’année 2013 où il n’a cessé de croître d’une année à l’autre . Ces réalisations ont amélioré les conditions de vie des citoyens. Le taux d’occupation par logement était de 4,65% en 2013 et ce, sur la base de l’évolution du parc de logements qui est passé de 5.416.331 unités en 2000 à 8.040.932 en 2013, soit plus de 2.600.000 logements de plus. En outre, un soutien financier de 203,5 milliards de dinars qui a été attribué au secteur en 2013 par rapport aux 67 milliards de dinars en 2000. Les régions du Sud et des Hauts-Plateaux n’ont pas été oubliés, elles ont également bénéficié de ce programme. Pas moins de 93 000 logements ont été construits dans les régions des Hauts-Plateaux durant cette période et 56 000 autres dans le Grand-Sud. En parallèle, l’Etat a mobilisé, durant la même période, plus de 300 milliards de dinars pour financer des projets d’amélioration urbaine, tandis que 448 milliards de DA ont été consacrés aux études techniques et à la réduction du déficit enregistré en matière d’infrastructures vitales au niveau des cités et des villes. Depuis 2009, 1 000 sites ont bénéficié de ce plan. Durant la période 2009-2013, le nombre total de logements réalisés est de 950.981 unités. Ils sont répartis en 322.477 logements publics locatifs (LPL), 137.574 logements sociaux participatifs (LSP), 18.448 logements location-vente (LV) et 472.482 logements ruraux. Les prévisions retenues pour l’année 2014 sont arrêtées à 371.084 logements. Aujourd’hui, le défi de cette longue bataille tend a se gagner. Plus de 3.600.000 logements de différentes formules ont été réalisés durant la période allant de 1999 à mars 2018, d'un coût de 5.788 milliards de dinars dont 4.615 milliards consommés, et la crise du logement qui persistait pendant tant d’années, ne peut être désormais qu’un cauchemar qui tend à s’oublier .