La Mafia du foncier !

Moul Firma, encore une fois, sous les menaces de certains responsables de la wilaya, qui tentent par tous les moyens de faire éteindre sa voix à jamais, ne cache pas son sourire, face à ces personnes, qui se croient au-dessus de la loi et loin de toutes inquiétudes ! Moul Firma, conscient de la situation politique sensible que traverse le pays , et le plus grand rendez-vous électoral qui est la seule issue pour sortir l’Algérie de la crise , patiente , mais n’enterre pas la hache contre le Fassad. Moul Firma, qui avait consulté hier un avocat sur les différents dossiers de Fassad qu’il détient, et les modalités judicaires pour alerter la justice sur les mille dépassements des responsables concernés, la distribution des terrains par favoritisme, il a été bien conseillé et orienté. Moul Firma, gardant tout son sang-froid, en attendant de rencontrer le Menjdal, dans le but de l’informer sur tous les scandales fonciers et les marchés luxueux à des centaines de milliards qui ont appauvri le trésor public, il revient à ses lecteurs pour leur dire : ‘’Quel que soit le poids d'un mensonge, il finira par se dissoudre dans un bol de vérité’’. Moul Firma, qui avait promis de continuer l’histoire du scandale de la zone Tahrat, a été sidéré, plutôt, épaté par le poids des scandales du foncier, restés longtemps cachés à l’opinion publique. A première lecture de ce dossier, les documents parlent d’eux-mêmes de la gravité des informations et du massacre qu’a connu le foncier de Mostaganem : Les Haddad, ils sont là via une filiale de son ETRHB –HADDAD, l’ancien général major Tartag est là aussi via une entreprise oranaise, le fils d’ancien premier ministre, la fille d’un chef de protocole d’un ministre de l’ère de Bouteflika ,le fils de l’ancien patron de la gendarmerie , le frère d’un wali et plusieurs autres responsables , ils sont tous là , tous des heureux bénéficiaires de lots de terrain sous le slogan investissement . Moul Firma, très ébahi par l’ampleur de cette saignée foncière, retient son souffle en voyant des noms de milliardaires qui reviennent dans tous les PV d’octroi des projets d’investissement. Quatre noms se partagent la part du lion !, les mêmes noms cachés sous des dénominations de sociétés, raflent des dizaines d’hectares, dans plusieurs endroits différents, et d’autres mettent la main sur les plus beaux terrains des Sablettes. Quant au fameux dossier de la Sonitex, là c’est une autre histoire à dormir debout ! Restez Zen, Moul Firma, va informer officiellement la justice, parce que sa vie est menacée, c’est une Mafia bien organisée !