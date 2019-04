LUTTE PREVENTIVE CONTRE LA DROGUE : Large sensibilisation aux CFPA et aux maisons de jeunes

La Sûreté de Mostaganem a lancé depuis la semaine en cours, une campagne de sensibilisation d’ordre préventif au niveau des centres de formation et maisons de jeunes à l’image de celle de ‘’Dljijel Ahmed ‘’, et ce, afin d’informer les enfants et les adolescents sur les préjudices causés par la consommation de drogue. Une action préventive qui vient s’ajouter aux efforts déployés par cette institution pour faire reculer l’usage informel de ces médicaments qui sèment des troubles et la mort de plus en plus chez nos jeunes, à travers le pays. En effet, la sureté de Mostaganem, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation a mobilisé son personnel spécialisé dans le domaine de la lutte contre ces fléaux, dont celui de la vente et de la consommation de la drogue, car cette initiative de sensibilisation a été très appréciée par les jeunes et le staff éducatif de ces établissements vu qu'elle contribue à faire prendre conscience de la nécessité d'éviter de tels fléaux. Elle intervient également pour renforcer l'action des équipes opérationnelles du dispositif de la sûreté nationale pour réduire le phénomène de propagation des drogues et des psychotropes. Aussi, c’est dans des espaces fréquentés par les jeunes et notamment les adolescents, que les semeurs de mort exposent et vendent ces psychotropes, il s’agit, faut-il le noter, des lieux et des espaces dédiés aux jeux vidéos, notamment. Pour faire face à ce phénomène et pour préserver nos enfants et nos jeunes de sombrer et de tomber dans les filets de la consommation, suivi en un laps de temps record, d’une dépendance de ces poisons. Des brochures contenant toutes les explications de la prévention de ces substances dangereuses et mortelles seront distribuées à cet effet.