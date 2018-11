LUTTE CONTRE LES CONSTRUCTIONS ILLICITES : Temmar promet d’appliquer la loi

Lors d’une séance de questions orales au conseil de la Nation, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a souligné que « Toutes constructions illicites, et inéligibles à la régularisation dans le cadre de la loi 15/08, relatif à la mise en conformité des constructions illicites, seront exposées à la démolition après confirmation de l’infraction de la part des inspecteurs de l’urbanisme, du P/APC, et du wali ». Dans ce sens, le ministre a précisé qu’il a été enregistré prés de 117 151 cas d’infraction à la loi de l’urbanisme, sur le territoire national en 2017, dont 16 572 cas de constructions sans permis de construire. Indiquant que les PV confirmant ces infractions ont été adressés aux P/APC et walis, ce qui a engendré la démolition de 1000 bâtisses, jusqu’à présent. En outre, Temmar indique que 873 373 dossiers de régularisation ont été enregistrés, dont 624 539 ont été étudiés, 342 377 régularisations accordées, 107 311 dossiers refusés, et 174 850 dossiers en attente.