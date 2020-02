LUTTE CONTRE LE SIDA : 155 nouveaux cas de VIH recensés à Oran

De source proche des services de la direction de la santé et de la population de wilaya, l'on apprend que 155 cas porteurs du VIH ont été recensés à Oran de janvier à fin novembre 2019, dont 83 de sexe masculin et 72 de sexe féminin, âgés de 1 à 65 ans. Par ailleurs, 422 cas proviennent des wilayas limitrophes, sachant bien que des associations militent en faveur de la lutte contre cette pathologie et continuent à faire un travail plus que louable sur le terrain en termes de sensibilisation sur l’ensemble des questions liées au sujet et œuvrent pour une meilleure intégration des sidéens et personnes porteuses du VIH dans la société. En tête de cette dynamique, l’association de protection contre le sida (APCS ) par le biais de son président ,estime que «le sida d’aujourd’hui n’est pas le même qu’il y a 20 ans. C’est de nos jours une maladie chronique tout comme le diabète ou l’hypertension. Si la charge virale de la personne qui est sous traitement est négative, son cas ne cause aucun problème», dit-il. Il ajoute qu’«au niveau de l’association, des femmes séropositives enceintes ont été prises en charge et après le traitement, la charge virale de l’enfant né a donné un résultat négatif».