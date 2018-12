LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL : Saisie de plus de 73000 cartouches de cigarettes

Les services de la police judiciaire relevant de la 7ème sureté urbaine de Mostaganem ont réussi la saisie d’une importante quantité de tabac de fabrication locale estimée à plus de 73000 cartouches de cigarettes de différentes qualités a t on appris. L’opération est intervenue suite à des informations reçues par les mêmes services indiquant qu’un des commerçants exerçant dans le commerce du tabac détient une quantité importante de cigarettes non facturées. Après l’achèvement des mesures judiciaires et suite à un mandat de perquisition, délivré par le procureur de la République de Mostaganem datant du 05/12/2018, il a été procédé à l’opération de perquisition d’un hangar situé au niveau de la ville de Mostaganem où il a été saisi plus de 73000 cartouches de cigarettes de production locale de différents types, plus de 78000 plaques de tabacs à chiquer, plus de 750 sachets de tabac à chiquer, 582 sachets de tabacs à chiquer contrefaites, 37200 filtres de cigarettes, 25350 briquets de différentes types, et 450 boites concernant à la « Chicha ». La valeur globale de ces quantités saisie est de plus de 500 millions de centimes car elles ont été mises à la disposition de la direction des biens de l’Etat, où il a été établie en conséquence un dossier judiciaire à l’encontre du suspect suite auquel il a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem a t on ajouté.