LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL DES OISEAUX PROTEGES : Vers l'installation d'une commission mixte à Oran

De source proche des services de la conservation des forêts, l'on apprend la création d'une commission mixte pour lutter contre le commerce informel des animaux et oiseaux protégés dans la wilaya d’Oran. Cette commission chargée du suivi des animaux et oiseaux protégés est composée de représentants de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, des Douanes, de l’Inspection vétérinaire, d'une structure relevant de la Direction des services agricoles, de la Fédération de wilaya des chasseurs et de l’Association «Chaffiallah» d’élevage d’oiseaux et de protection des animaux, le chef de service protection de la faune et de la flore à la conservation des forêts. La conservation des forêts prépare activement un arrêté de wilaya pour assurer la protection des oiseaux et des animaux protégés selon un décret exécutif portant délimitation des espèces d’animaux domestiques, le tout est appuyé par une instruction portant préservation des animaux protégés pour être en conformité avec la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées de disparition (CITES) à laquelle l’Algérie a adhéré, a fait savoir Mohamed Chami, expliquant que cette mesure vise à éradiquer le commerce illégal de mammifères et d'espèces végétales protégés. Sur la base de cette décision, il sera procédé au contrôle des commerces de vente d’oiseaux dans le but de lutter contre le commerce illégal des animaux protégés, tels que la tortue, le hérisson et les oiseaux protégés, à l’instar des chardonnerets et de l’outarde, de même que d’autres rapaces protégés par le législateur algérien, tels que les aiglons et les faucons, selon M. Chami.«Notre souhait, à travers ces mesures, est d’organiser des campagnes de sensibilisation au niveau des marchés populaires dont souk El Hamri pour réduire le braconnage des oiseaux protégés menacés d’extinction», a-t-il déclaré. Au passage, il a soutenu avoir remarqué au niveau du marché d'El Hamri (souk El Hamri) un commerce, et non des moindres, d’oiseaux protégés, déclarant que «la chasse reste fermée actuellement tant que nous n’avons pas encore recensé le gibier».