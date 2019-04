LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE : 4 individus arrêtés pour divers délits

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et dans le but de préserver les biens d’autrui, les services de la police judiciaire relevant de la 1ère sureté urbaine de la wilaya de Mostaganem sont parvenus à l’arrestation de deux suspects, impliqués dans des affaires de vol en flagrant délit, a-t-on appris de sources sécuritaires. En effet, la 1ere affaire est intervenue suite à une ronde menée par les mêmes services près de l’hôtel « Essahel », où leur attention fut attirée par une jeune fille en train de poursuivre une personne, car il s’est avéré après un moment qu’elle a été victime de vol de son téléphone portable. Agissant immédiatement, les éléments de la police sont parvenus à arrêter le suspect et ont récupéré le téléphone volé. Il s’agit du dénommé K.D, âgé de 23 ans, résident à Mostaganem. Pour le délit de vol à la tire en flagrant délit, ce dernier a été présenté devant les instances judiciaires où il a été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 dinars, a-t-on ajouté. La 2ème affaire suite à laquelle , les mêmes services ont procédé à l’arrestation d’un suspect âgé de 20 ans , résident à Mostaganem , impliqué dans une affaire de vol avec destruction de l’intérieur d’une maison en cours de construction , car ce dernier a été arrêté en flagrant délit , alors qu’il tentait de quitter la maison avec les objets volés , composés de lampes électriques, des robinets . Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, lequel a ordonné de le placer en détention provisoire. Dans ce même contexte, les éléments de la police judiciaire relevant de la brigade mobile ont réussi à arrêter deux suspects , âgés de 52 et 53 ans , résidents à Mostaganem , où il a été découvert auprès du 1er suspect une quantité de drogue , estimée à 10 comprimés de psychotropes de 05 milligrammes .Alors qu’ il a été découvert auprès du 2e suspect , une quantité de drogue , estimée à 10 comprimés de psychotropes de 2,5 milligrammes. Pour le délit de détention de drogue à des fins de commercialisation , les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires où le 1 dealer qui est un repris de justice , a été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 50.000da, tandis que le 2ème a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 50.000da . a-t-on ajouté.