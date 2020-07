LUTTE CONTRE LA COVID-19 : L’Algérie réceptionne 41 tonnes d’équipements médicaux de Chine

L’Algérie a réceptionné vendredi soir 41 tonnes de matériels et d’équipements médicaux acheminées par trois avions de l’armée de l’air algérienne, a indiqué un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN). « Trois (03) avions de transport militaire de type IL-76 relevant des Forces aériennes algériennes en provenance de la République Populaire de Chine ont atterri, ce jour, vendredi 03 juillet 2020 à 21H00 à l’aéroport international Houari Boumediene, chargés de (41) tonnes de matériels et d’équipements médicaux destinés à endiguer la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) », lit-on dans le communiqué du MDN. « Il est à signaler que les avions de transport militaire ont effectué depuis le début de ces opérations 14 vols cumulant ainsi 378 heures de vol ayant permis l’acheminement de près de 183 tonnes de matériels médicales », rappelle la même source. « Cela confirme la prédisposition de l’Armée Nationale Populaire et de toutes ses composantes, sur tous les fronts, particulièrement à la veille de la commémoration du 58ème anniversaire du recouvrement de l’Indépendance et de la Jeunesse », conclut le communiqué.