LUTTE CONTRE LA COVID-19 : Benbouzid et l'ambassadeur russe évoquent le vaccin

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a évoqué, lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, l'état de disponibilité du vaccin dans les laboratoires russes et la grande avancée réalisée dans sa production par le Centre national russe de recherche en épidémiologie et microbiologie, indique mercredi un communiqué du ministère. Lors de cette audience qui s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Pr. Ismail Mesbah, les deux parties ont évoqué "la situation épidémiologique prévalant actuellement dans le monde suite à la propagation de la pandémie de la Covid-19". A cet effet, le ministre a rappelé les "instructions du président de la République afin que l'Algérie soit parmi les premiers pays acquéreurs du vaccin anti covid-19, pour la préservation de la santé des citoyens". Les deux parties ont également évoqué "l'état de disponibilité du vaccin au niveau des laboratoires russes", précise le communiqué. L'ambassadeur a souligné dans ce cadre "la grande avancée réalisée dans la production du vaccin anti covid-19 au niveau du centre national russe de recherche en épidémiologie et microbiologie (Gamaleya), dont l'enregistrement avait été annoncé et sera disponible sur le marché international fin 2020 voire début 2021".