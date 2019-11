LOUZA (SIDI BEL ABBES) : La RN13 fermée par les citoyens

Ils étaient des dizaines de citoyens, en majorité des jeunes, de Louza ,30 km au sud de Sidi Bel Abbès, à sortir dans l'après-midi de mardi, et fermer tout bonnement la route nationale 13 ,à toute circulation automobile, au moyen de divers objets. A une question de connaître le mobile de cette action ayant rendu la circulation difficile, les protestataires qui scandaient des slogans hostiles aux responsables et élus locaux, ont justifié leur mouvement de colère pour les promesses mensongères données il ya exactement 3 mois, le 27 août 2019, lors du premier mouvement de protestation organisé contre la pénurie d'eau laquelle frappe âprement leur paisible localité relevant de la commune de Benachiba Chélia. Cet axe routier important étant bloqué, les automobilistes passagers et autres usagers de la route ont bien sûr été contraints de rebrousser chemin ou d'emprunter d'autres lignes, comme les CW 47,62 bis, et la RN 94 leur permettant des déviations. La route n'a été rouverte à la circulation que tard dans la nuit de mardi à mercredi, à la suite d'interminables négociations, initiées entre des représentants de citoyens et des élus et responsables.