LORS DE SON DEUXIEME JOUR DE VISITE A OUARGLA : Gaïd Salah évoque le sort des sociétés publiques

Lors de son deuxième jour de visite à Ouargla, 4e région militaire, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, chef d’Etat major, a loué les mesures prises par le gouvernement en faveur de la protection des sociétés publiques. Pour Ahmed Gaïd Salah, le gouvernement a bien fait. Il cite à titre d’exemple le sort réservé au complexe sidérurgique d’El Hadjar, notamment son sauvetage des dessins de la bande. « Nous saluons les mesures prises pour la protection du complexe sidérurgique d’El Hadjar », s’est-il félicité. Et d’assurer, « le complexe d’El Hadjar était exposé aux complots de la bande ». Ahmed Gaïd Salah a également loué l’attitude du peuple algérien, qui selon lui, relève les défis et s’adapte à toutes les situations en dépit des difficultés. « Parmi les qualités les plus importantes du peuple algérien, sa solidarité avec la patrie », a-t-il appuyé. Enfin, le vice-ministre de la Défense a reconnu que l’Algérie a besoin de ses enfants « fidèles ». « Le peuple peut faire de l’Algérie un havre de paix », a-t-il poursuivi.