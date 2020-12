LOGEMENTS SOCIAUX A MOSTAGANEM : Le cauchemar des bénéficiaires à Sayada continue

Ce programme de logements sociaux de formule (LPL) « logement public locatif », situé près de l’ex ferme « Garabou », au niveau de la route du lieudit « Sidi Fellag », dans la commune de Sayada et à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem, continue de faire couler beaucoup de salive et d’encre, en effet, à cause de travaux restants à réaliser pour l’achèvement d’un lot de 40 logements collectifs. Au jour d’aujourd’hui, bien que 43 familles ont pu tant bien que mal prendre possession et habiter les logements qui leur ont été pré-affectés, il n’en demeure pas moins que le problème de 40 autres attributaires, possesseurs de décisions de pré-affectation, délivrées en même temps que les autres, en septembre 2019 sont toujours dehors. Et pour cause, le chantier de travaux de réalisation de leurs 40 logements est encore à l’arrêt pour leur malchance alors que ce programme global des 90 logements du Type LPL a été lancé depuis l’année 2013 et sept (07) années sont passées sans que le reste à réaliser ne soit soldé. Ces 40 souscripteurs se sentent maintenant quasiment abandonnés à leur triste sort de devoir rester sur la touche bien qu’ils n’ont pas abandonné de faire de doléances auprès des autorités locales et responsables ,disent-ils. Devant cette situation de blocage due, selon eux, au fait que l’entreprise chargée de la réalisation de ce projet est aujourd’hui dans l’incapacité à solder le reste à réaliser pour qu’ils puissent habiter leurs logements respectifs, en l’occurrence les 40 logements inachevés. Dans l’espoir d’en finir avec leurs cas, ils réitèrent leur appel en direction des autorités locales et responsables concernés avec, à leur tête, M. le wali de la wilaya d’intervenir pour intercéder en leur faveur de leur droit, pour envisager une solution salutaire qui mettrait fin à leur calvaire de plus de 07 années de souffrances et d’attente interminable.