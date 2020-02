LOGEMENTS LPL A ORAN : Des souscripteurs escroqués de 70 millions de cts par un promoteur

Des dizaines de citoyens ont observé jeudi un sit-in devant le siège de la wilaya d'Oran pour réclamer des logements promotionnels libres (LPL) pour lesquels ils ont effectué toutes les procédures, notamment le versement de montants d'argent à l'entrepreneur privé, a-t-on constaté. Les protestataires, sont victimes, ont-ils dit dans leurs slogans, "d'escroquerie par un promoteur immobilier" auquel ils ont versé des sommes entre 500.000 et 70 millions DA pour obtenir des logements promotionnels libres à travers 17 sites à Oran, dont certains aux environs de la cité Akid Lotfi, à Belgaid, à la Pépinière, au lieu-dit Hayat Regency et au quartier Gambetta. Au moins 1.200 personnes ayant fait l'objet d'escroquerie par cette agence immobilière privée dont certains ont trouvé leurs logements occupés par d'autres et d'autres ont vu leurs logements vendus six fois à d'autres bénéficiaires. Les protestataires ont signalé qu'ils doivent rembourser des crédits bancaires, alors qu'ils n'ont pas réceptionnés leurs logements, déclarant que le propriétaire de l'agence immobilière est en état de fuite et qu'ils ont intenté jusqu'à présent plus de 1.000 actions en justice, dont celles liées à l'escroquerie. Ils ont appelé le wali à intervenir pour régler cette affaire, notant qu'ils souffrent de ce problème depuis 2012. Nous avons essayé de contacter la Direction du logement sur ce sujet, mais en vain.