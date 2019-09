LOGEMENT PUBLIC AIDÉ (LPA) : Début des inscriptions mardi prochain

L’inscription en ligne est ouverte jusqu’au 31 octobre prochain, et les Algérois désirant décrocher un logement LPA sont invités à retirer leurs convocations dès mardi prochain, et entamer les inscriptions via le site électronique, «http://lpa.wilaya-alger.dz.», annonce un communiqué de la wilaya d’Alger. A en croire le wali d’Alger, Abdelkader Sayouda, des instructions ont été adressées aux P/APC de la capitale pour l’ouverture de fichiers numérisés pour enregistrer tous les dossiers de demande de logement LPA et ce, dans le but d’arrêter les listes et le nombre des bénéficiaires de cette formule. Il y a lieu de noter que le recours à la numérisation des dossiers des demandeurs de ce type de logement rentre dans l’objectif d’améliorer la lutte contre le favoritisme, qui était devenue « une règle » durant les opérations de l’élaboration des listes des bénéficiaires, comme le dénoncent depuis des années les postulants exclus. En attendant la question de l’efficacité de cette nouvelle procédure, il y a lieu de rappeler que le ministre de l’Habitat a affirmé il y a quelques jours que les listes des bénéficiaires de ce programme seront élaborées par les présidents des Assemblées communales, tandis que le payement du prix du logement se fera quant à lui par le biais de la Caisse nationale du logement (CNL). Le ministre avait aussi affirmé que «les entrepreneurs chargés de la réalisation de ces logements sont écartés de l’opération d’élaboration des listes des souscripteurs », une mesure qui devrait permettre, selon lui, «d’alléger la pression sur l’administration centrale et de consacrer la décentralisation de la gestion et de l’administration ».