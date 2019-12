LISTE DES BENEFICIAIRES DE 350 LOGEMENTS SOCIAUX : Une commission d'enquête à pied d'œuvre à Ain Turck

Le wali d’Oran, M Djelaoui Abdelkader a instruit la commission de logements de la daïra de Ain Turck d’enquêter sur les ménages de la localité de la Madrague, et celles voisines. Ces enquêtes ont ciblé plus de 400 familles réparties entre les localités de Ain El Turck, St Roch et Cap Falcon . Il s'agit surtout des familles qui ont déposé des dossiers depuis plusieurs années et qui vivent dans des conditions précaires. Les membres de la commission d'enquête se sont déplacés, à cet effet, au niveau des localités de Paradis plage, Bouisseville et Trouville. D'autres localités sont programmées par les enquêteurs, avant d'arrêter la liste définitive des 350 bénéficiaires. Ces enquêtes qui ont été lancées à partir de Cap Falcon, sont menées par sept commissions mises en place par la daïra de Ain El Turck . L'opération se poursuit toujours pour toucher l'ensemble des localités allant de St-Roch à Ain El Turck. Selon les informations recueillies auprès des membres de la commission, des représentants des familles ont été reçus au niveau de la daïra, où des instructions ont été données pour accélérer ces enquêtes et renforcer les équipes des enquêteurs en passant de deux à sept commissions. La série de protestations de demandeurs de logements, qui caractérise l'essentiel de l'ambiance dans le chef-lieu depuis ces dernières semaines, a incité les responsables de la wilaya à prendre des décisions pour répondre aux doléances des citoyens. A ce sujet, sur instruction du wali, une commission d'enquête au cas par cas a été installée par la daïra d'Ain El Turck, faisant du porte à porte chez les postulants du relogement du chef-lieu pour leur recensement.