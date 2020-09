LES SCANDALES DE LA DIRECTRICE DU LOGEMENT DE MOSTAGANEM : Les dessous d’une démission !

Une dizaine d’années, a la tête du secteur du logement de Mostaganem, longtemps défendue par les anciens walis, indétrônable, cette directrice vient d’être épinglée par l’actuel wali, M. Aissa Boulahia, pour ses mensonges. Cette directrice a en effet, préféré cacher la vérité sur l’avancement des projets, en diffusants de faux chiffres, incompatibles à la réalité sur le terrain. Le wali, mécontent décide de faire le ménage dans le secteur du logement pour donner un nouveau souffle .Du coup, le directeur intérieur de l’OPGI est écarté et la directrice du logement Mme Kessira Fatiha est mutée à Tiaret. Mais cette dernière, furieuse de quitter Mostaganem, elle conteste sa mutation et dépose sa démission. Une démission ou un gain de temps pour gratter un autre poste à Mostaganem serait le mystère de son Cramponnement à Mostaganem.

Pourquoi elle tient fort à son poste à Mostaganem ? L’enquête ouverte à son encontre sur sa gestion, serait le mobile de son refus de quitter Mostaganem pour tenter d’étouffer le scandale !

Selon les sources, la directrice du logement est impliquée dans une affaire d’atteinte au foncier agricole et non-respect du code des marchés publics. Voir le projet de réalisation des 100 logements LPA lancée en 2019 à ‘’Terfès’’ dans la commune de Bouguirat sur un terrain agricole d’une superficie de 7000m2. Alors que l’étude du projet lui a couté la bagatelle de 700 millions de cts, elle fut notifié par la conservation du Cadastre que ledit terrain est un terrain agricole et c’est la raison pour laquelle l’agence foncière a refusé de réaliser le dit projet. Ainsi l’argent de l’étude du projet est parti en fumée, ‘’ni vu ni connu ‘’ et aucune réaction de l’ex wali. De même que le projet de réalisation de 30 logements LPA à Achacha, affecté à un autre prometteur, sur un terrain agricole. Epinglée également par sa gestion catastrophique due au zèle et ses décisions irréfléchies, la direction de logement perd encore plusieurs procès de justice contre plusieurs entrepreneurs et bureau d’études qui l’ont esté en justice pour dédommagement et ils ont eu gain de cause. Aux dernières informations, nous avons appris que la justice a condamné la direction du logement à verser des dédommagements de 3 milliards de cts à une entreprise plaignante.

Le plus gros scandale de tout son parcours à Mostaganem est celui de l’opération de la rénovation des vieux Immeubles du centre-ville de Mostaganem. Un dossier lourd concernant la passation des marchés d’études concernant l’aménagement des vieux Immeubles estimés à un montant de près de 400 milliards de cts. La direction de logement avait chargé une société basée à Oran pour effectuer les travaux et a choisi un bureau d’étude d’Oran pour le suivi. Une enquête judiciaire a été ouverte pour lever le voile sur certaines zones d’ombre, qui s’avèrent que les procédures de passation sont irrégulières et douteuses. La directrice aurait fait main basse sur le comité du marché et aurait présidé la majorité des commissions (technique, ouverture des plis, juridiques et l’offre) ce qui est contraire à sa fonction de maitre d'ouvrage du projet. Des langues se délient au sujet d’un bureau d’étude qui aurait récolté la part du lion du projet et qui aurait soumissionné entant qu’entreprise mais le paiement des frais dus aurait été effectué sur son compte personnel. L’enquête en cours pourrait révéler beaucoup de surprises et la directrice du logement ‘’ on n'est pas sortie de l'auberge’’.