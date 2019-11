LES CREANCES S’ELEVENT A 97 MILLIARDS DE CENTIMES : La Sonelgaz menace à Tiaret

La société de distribution dont relève Sonelgaz se retrouve aujourd’hui devant des situations financières très critiques et ce en dépit des diverses correspondances ainsi que les différentes campagnes de sensibilisation menées tambour battant à travers les médias dont Radio FM de Tiaret, faisant part de la nécessité de paiement des redevances de consommation d’énergie électrique qui se sont élevées à 97 milliards de centimes, soit une hausse de 50% comparativement à l’année 2018,lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par le responsable de communication de la Sonelgaz, Mr Belarbi Menaouer, qui ajoute qu'à travers les 42 communes réparties sur le territoire de la wilaya, des brigades composées de plusieurs agents ont été dépêchées pour des opérations de coupure car toutes les tentatives de récupération des dettes ont été épuisées, même certaines autres tentatives salutaires, à l'exemple de paiement par tranches se sont vouées à l’échec.Cette situation, ajoute notre interlocuteur, affaiblit le projet d'investissement confié à notre société et réduit nos prestations à l'adresse de milliers d'abonnés, tout en rappelant que la société ne peut actuellement répondre aux exigences de certains projets frappés par le sceau d'urgence, à l'exemple de raccordements de plusieurs nouvelles cités en énergie électrique et en gaz. Pour rappel, la wilaya de Tiaret, connait un hiver très rude et les menaces sérieuses de Sonelgaz, d'aller vers les coupures, font "frémir" les poches pauvres.