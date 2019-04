LES CITOYENS MANIFESTENT A HASSI MAMECHE : Le départ du maire réclamé

Le dimanche 07 Avril, en matinée, des dizaines de citoyens de Hassi Maméche, dont une forte majorité de jeunes ont organisé une marche pacifique qui a pris son départ de la place publique de la ville et s’est dirigée vers le siège de la mairie et de la daïra, en demandant le départ du maire et du chef de daïra, l’ouverture d’enquêtes sur la passation de marchés publics qu’ils jugent si douteux et l’intervention des autorités concernées. Ces protestataires portaient des panneaux et scandaient des slogans, demandant le départ des responsables locaux qui sont à l’origine de la stagnation du développement local de la région. Ces derniers ont accusé le chef de daïra, le président d’APC et le reste des membres du conseil communal, selon les pancartes qu’ils portaient et les slogans qu’ils répétaient, d’avoir bradé le patrimoine foncier de la commune de réaliser des projets douteux et la passation des marchés publics également douteux. Cette situation si déplorable, semble avoir été à l’origine de la paralysie du développement local de la commune, selon les citoyens en colère. Les citoyens, lors de cette marche pacifique, ont affirmé qu’ils ont en assez de cette politique de bricolage et de la fuite en avant émanant du président de l’APC et du reste de ses membres, et demeure à l’origine de cette marche qu’ils ont organisé, en réclamant son départ. Ces derniers ajoutent également que le maire n’a su impulser à la commune un élan ‘’honorable’’ de développement local et parvenir à offrir un meilleur cadre de vie aux citoyens et ce, depuis son installation. A titre indicatif, l’un des citoyens protestataires, déclare que le problème le plus crucial que le maire n’a pu résoudre est le logement, sous toutes ses formules que les citoyens ne cessent de réclamer. D’autres soulèvent l’absence de développement local de la région, qui ne cesse de stagner, la réhabilitation des routes si dégradées, la ‘’hogra’’, la marginalisation de certains douars, l’absence d’emploi et tant d’autres problèmes qui ne semblent point être résolus. Rappelons que ce mouvement populaire a touché, entre autres, les communes d’Achaacha, Safsaf, Oued El Kheir, Tazgait, Ouled Boughalem, Ain Boudinar, dont les citoyens se sont manifestés en réclamant le départ des maires et de meilleures conditions d’existence.