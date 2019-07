LES CITOYENS FERMENT LE CW VERS STIDIA : ‘’Belle vue’’ sans eau depuis trois jours

Hier mercredi, dans la matinée, des dizaines de citoyens du douar cité, ont fini par barricader le chemin de wilaya menant vers la ville de Stidia, en l’occupant et en empêchant toute circulation automobile. Lassés d’attendre le retour de l’eau aux robinets depuis trois longs jours, ces derniers n’ont pas trouvé mieux que fermer la route en guise de protestation contre le manque d’eau, surtout en cet été si caniculaire où ce liquide si vital et si précieux est d’une nécessité des plus absolues , de par ses multiples usages. Certes, le recours à une telle pratique demeure assez gênant pour la circulation automobile contrainte d’être paralysée pour de longues heures, mais, certains manifestants la jugent si utile pour se faire entendre par les autorités concernées qui n’ont pas répondu à leurs doléances sur ce déficit en matière d’eau. Présent sur les lieux, le maire de Stidia dément que l’eau n’a pas coulé depuis trois jours, et souligne en ce sens, que ces coupures d’eau sont dues en majeure partie aux fuites qui sont signalés de temps à autre et qui nécessitent l’intervention des équipes de l’ADE pour les colmater et éviter le gaspillage de l’eau. Malheureusement, les protestataires tiennent un autre langage et affirment que la pénurie d’eau se fait âprement ressentir à travers les localités de la commune de Stidia, plus particulièrement en ville et au douar, qui demeurent les plus ciblés par un rationnement d’eau des plus pénibles, surtout en cet été qui s’annonce si chaud et qui nécessite tant d’eau pour tant de raisons.