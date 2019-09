LES APICULTEURS ONT DONNE L’ALERTE A MOSTAGANEM : Les abeilles menacées de maladies et par les pesticides

Le président de l’association nationale des apiculteurs professionnels, Hamzaoui Mohamed, a recommandé, en marge d’une rencontre régionale qui a regroupé plusieurs apiculteurs professionnels lors de la semaine dernière à Mostaganem l’importance de protéger les espèces locales d’abeilles et leur prémunition des maladies et pesticides. En effet , les participants à cette rencontre organisée par la direction de wilaya des services agricoles DSA, ont insisté sur la protection des espèces locales de l’abeille noire à l’image de l’abeille saharienne est nécessaire et à la charge des apiculteurs algériens , de sa part M Hamzaoui a indiqué que l’espèce de l’abeille saharienne est menacée d’extinction alors que celle du Tell est confrontée aux risques d’hybridation car des apiculteurs ont importé des espèces non authentiques, il a en outre appelé les agriculteurs à respecter l’utilisation de ces produits chimiques et à initier un dialogue entre l’agriculteur et l’apiculteur «sur la base gagnant-gagnant. Pour sa part, le président de l’association des apiculteurs de la wilaya de Mostaganem, Abbassa Miloud, a souligné que l’abeille du Tell est menacée par les risques d’hybridation et par les opérations d’importation d’autres espèces de la Méditerranée, notamment d’Italie, de France et d’Espagne. Il y a lieu de signaler que l’association nationale des apiculteurs professionnels organisera cinq rencontres régionales similaires sur l’élevage des reines et des abeilles mâles à l’instar de celles de Mostaganem. Cette dernière a réuni des apiculteurs de plusieurs wilayas de l’Ouest du pays, outre des universitaires et des cadres des chambres agricoles et des conservations des forêts.