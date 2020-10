LE WALI S’OCCUPE DU TRANSPORT MARITIME DES VOYAGEURS : Vers une ligne Mostaganem- Barcelone

Le wali de Mostaganem, M. Boulahya Aïssa a présidé une réunion consultative, jeudi matin en présence des membres de la commission de sécurité, du directeur général de la Compagnie nationale de transport maritime de voyageurs ENTMV, du directeur des transports de la wilaya, du directeur de l’entreprise portuaire et des autorités des services portuaires. Lors de la réunion, les participants ont discuté de la reprise de l’activité maritime avec l'ouverture de deux lignes de transport maritime, à savoir : Une ligne de transport de marchandises par mer (Fret maritime) Mostaganem – Marseille (France) et une ligne Mostaganem - Barcelone (Espagne) pour le transport maritime des voyageurs. Lors de son intervention, le wali a affirmé qu'il était pleinement disposé, avec les responsables de la société portuaire de Mostaganem, à fournir toutes les facilités à la société nationale pour relancer ses activités au port de Mostaganem et ce, au profit de la wilaya de Mostaganem et des wilayas voisines. Il est utile de préciser qu’un grand nombre de voyageurs de la région contribuera également à alléger la pression sur le port d'Oran après l'ouverture des frontières maritimes.