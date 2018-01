LE TUEUR A ETE CONDAMNE A 20 ANS DE RECLUSION : Un fratricide pour 8 millions de centimes à Mostaganem

C’est hier, lors de sa première audience que le tribunal criminel de Mostaganem a eu à traiter de cette tragique affaire familiale portant sur un fratricide, survenu la veille de l’Aïd El Fitr de l’année 2017. Les faits remontent au 25 juin de l’année 2017, à Tigditt à deux heures du matin où l’accusé s’est rendu au domicile de son cadet pour réclamer le remboursement du reste d’une dette d’un montant de 08 millions de centimes. N’ayant trouvé personne au foyer, le mis en cause attend le retour de son frère. Une fois de retour, le frère se querelle avec son ainé, d’après ses déclarations et une bagarre s’est déclenchée. Armé d’un couteau, l’ainé finit par porter des coups de couteau au bras et à la poitrine de son adversaire. La victime tombe à terre et le grand frère prend la fuite. Appelé à la barre, le coupable affirme que son petit frère a tenté de le blesser avec le couteau qu’il portait, et qu’il a essayé de se défendre et son belligérant est tombé sur le couteau, en se poignardant. Intervenant, le procureur général a requis la peine capitale pour le meurtrier. Délibérant, la cour prononça son verdict d’une réclusion d’une vingtaine d’années de prison ferme pour le tueur, qui s’est fondu en larmes.