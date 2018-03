LE KIDNAPPEUR ARRETE PAR LA POLICE A MOSTAGANEM : Une étudiante de 24 ans libérée des mains de son ravisseur

A la suite, de cette information, il a été déclenché le ‘’plan d’alerte d’enlèvement‘’ et ce, après que les services de police aient informé M. le Procureur de la République, près le Tribunal de Mostaganem. Dans le cadre de ce plan d’alerte, des points de contrôle ont été établis au niveau des principaux axes routiers et des voies d’accès secondaires de la ville ainsi que ses environs, immédiats. Cette opération a permis d’intercepter le véhicule, signalé, immatriculé ‘’ 44’’, au niveau du barrage sécuritaire dressé sur la RN n°23, à l’entrée de la Commune de Mesra. Ainsi, le présumé a été arrêté en état d’ébriété en compagnie de la fille, objet d’enlèvement ; il présentait, au moment de son arrestation, un état de détresse psychotique, due à une panique extrême. Devant les troubles psychiques de l’individu en question, les éléments de la sureté l’ont dirigé immédiatement vers les services de Santé où son cas a été pris en charge. Après que l’intéressé a retrouvé toutes ses facultés mentales et psychologiques, il a été soumis à une enquête judiciaire, préliminaire. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il avait une relation avec la jeune fille qu’il a enlevée devant la résidence universitaire .Il a précisé que son but était de s’éloigner de la ville pour ‘’monter une scène photographique de nudité de la fille’’ et ce, à des fins de chantage ,pour diffusion au niveau du réseau social de la toile du web. Pour ce qui est de l’auteur de ce rapt, il s’agirait de dénommé ‘’B.M’’ âgé de 27 ans, résident à Aïn-Defla à qui, il lui est reproché d’avoir donné des coups entrainant des blessures, proféré des menaces de mort et suivies de délit d’enlèvement au moyen d’un véhicule. L’intéressé a été présenté devant la juridiction compétente où le magistrat instructeur a ordonné son incarcération.