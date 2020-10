LAIT EN POUDRE : Une commission pour élaborer une nouvelle carte de distribution

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a déclaré à El-Bayadh qu’il avait été procédé récemment, en coordination avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, à la création d’une commission mixte chargée d’élaborer une nouvelle carte de distribution de la poudre de lait subventionnée au bénéfice des laiteries. La commission installée, qui est à pied d’œuvre et regroupe des cadres des ministères du Commerce et de l’Agriculture et l’Office nationale du Lait, a pour mission d’élaborer une nouvelle carte de distribution de ce produit subventionné par l’Etat, » a souligné le ministre du Commerce lors de sa visite d’inspection sur site de la laiterie, la seule qui existe dans la ville d’El-Bayadh. La commission consiste également à s’enquérir des difficultés, des doléances et des besoins des différentes wilayas du pays en matière de produit laitier subventionné. » Kamel Rezig a appelé les gestionnaires de la laiterie d’El-Bayadh, créée dans le cadre d’un investissement privé et qui produit quotidiennement 5.400 litres de lait subventionné, à la mise en valeur de la filière lait à travers la diversification des gammes des produits, à l’instar du lait cru et ce, à travers le développement de l’élevage des vaches laitières et la collecte du lait auprès des éleveurs. M. Rezig a souligné que son département veille à encourager le développement de la production du lait cru, dont tirent profit les opérateurs à travers le soutien de l’Etat. Il a souligné que son secteur fait obligation aux transporteurs et distributeurs de lait, de veiller au respect des conditions sanitaires de ce produit de large consommation par la disposition de moyens de transport, lesquels doivent répondre aux normes sanitaires pour éviter d’éventuelles atteintes préjudiciables sur la santé des consommateurs. Le ministre poursuit sa visite dans la wilaya par l’inspection de projets de réalisation, à savoir un dock silo de stockage de céréales au chef lieu de wilaya. Une visite qui sera ponctuée également par une cérémonie de récompense de plusieurs cadres de la direction du commerce et les commerçants notamment pour les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus et une visite à la section locale du complexe des industries alimentaires « Agrodiv. »