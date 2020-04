L’armée de l’air algérienne pulvérise du désinfectant sur la ville de Boufarik

Un Hercules C-130 de l’armée de l’air, équipé d’un kit d’épandage, a effectué plusieurs aspersions de produit désinfectant au dessus de la ville de Boufarik, dont la population est en confinement total, a rapporté le site menadefense.net. Cette opération inédite a eu lieu jeudi 09 avril, entre 11h et midi et a concerné plusieurs quartiers de la ville de Boufarik. L’appareil, immatriculé 7T-WHR, a décollé de l’aéroport militaire de Boufarik et a fait plusieurs passes au dessus de la ville. Il est important de noter que la ville de Boufarik, qui dépend administrativement de la Wilaya de Blida, est un cluster important de l’épidémie de Covid-19 qui touche l’Algérie depuis la fin février 2020. Pour information, l’armée algérienne dispose de kits d’épandage utilisés pour la lutte anti-acridienne. Les autorités civiles ou militaires n’ont pas annoncé cette opération selon les habitants de la ville (probablement à cause du confinement). Le désinfectant utilisé, selon la même source, pourrait être le Terox, un bactéricide produit localement et qui ne présente pas de toxicité sur les personnes ou l’environnement ou bien Virucide qui a été largement utilisé dans les campagnes de désinfections en Algérie depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Cependant, des questions se posent sur l’efficacité de cette opération inédite dans le monde.