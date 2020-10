L’ancien ministre Ould Kablia charge Bouteflika

L’ancien ministre de l’intérieur, Dahou Ould Kablia, vient de publier un livre dans lequel il a critiqué l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika et son clan. Intitulé « Boussouf et le Malg : la face cachée de la révolution », Ould Kablia est revenu dans son livre sur la gouvernance de Bouteflika. Ould Kablia a également abordé la dérive de régime Bouteflika et critiqué la décision de la révision constitutionnelle de 2008. Selon le journal liberté, l’ancien ministre a estimé dans son livre qu’après le troisième mandat de Bouteflika, aucun changement n’avait été perceptible dans son mode de gouvernance. « Le champ politique était resté toujours fermé, les libertés et les droits des citoyens étouffés, la représentation populaire et le syndicat officiel contraints à une servitude volontaire ! », a-t-il écrit, selon la même source.