L’ancien chef de l’Etat Bensalah, fait don d’un mois de salaire

L’ancien président du Conseil de la Nation et chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, fait don d’une mensualité de son salaire, a rapporté la télévision nationale. La même source a été récipiendaire d’une missive que lui adressée Abdelkader Bensalah, dans laquelle il a souligné son entière adhésion à l’élan de solidarité nationale et la mobilisation pour endiguer le danger du coronavirus, précisant que «j’apporte ma modeste contribution à cet élan national en faisant don d’une mensualité de mon salaire, qui sera versée sur le compte dédié à cet effet ». Pour rappel et après les élections présidentielles du 12 décembre 2019, Abdelkader a fait valoir son droit à la retraite.