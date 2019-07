L’agence foncière sous enquête… des têtes vont tomber

Moul firma qui suivait de près la gestion de l’agence foncière, dénonçant, les octrois douteux des terrains et des marchés, s’interroge sur l’éclipse du directeur de cette institution, qui a été perdu de vue depuis près de quatre mois ! Aux dernières nouvelles, une source officielle proche de la wilaya avait informé Moul firma qu’une enquête judiciaire a été ouverte officiellement par la justice sur les scandales des détournements de terrains, le favoritisme et la dilapidation du foncier…

Pour s’enquérir plus de détails, Moul firma a fait un saut hier à la direction de l’agence foncière au niveau de la salamandre. A l’entrée du siège, des agents laissent éclater leur joie, suite à la visite de Moul firma, sachant, qu’il était, le principal déclencheur de l'affaire de l’agence foncière. Ravi de cet accueil, Moul firma, leur dit : ‘’tout l’honneur revient à la justice de Mostaganem, qui n’a pas tardé à prendre en charge ce lourd dossier qui a effrayé l’opinion locale, annonce Moul frima, tout en ajoutant, que la justice mène une enquête minutieuse pour éclairer toutes les zones d’ombre, car il s’agit d’une grande affaire de dilapidation de foncier, où plusieurs responsables, élus et hommes d’affaires sont impliqués, et aucun d’eux ne sera épargné par cette enquête », conclut Moul firma. Un des agents, voulant reprendre la question au sujet de la gestion du directeur de l’agence, souhaite connaitre quelques renseignements sur ce dossier de la dite agence qui a ébranlé la scène Mostaganémoise. Moul firma, d’un air, amusant lui répond : tout ce que je sais au sujet de cette boite de distribution de terrains, et que son directeur passe ses journées au tribunal ! Adieu les déjeuners à la pêcherie et la compagnie de l’ex- Bleu et leur chauffeur à la Tiguan noire. Fini les appels téléphoniques le ‘’TCHOUKIR’’ et la compagnie de Moul Hammam et les balades de chasse avec le prince Amiar à Sidi Ali’’, blague Moul firma. Avant d’ajouter : même madame Dalida est dans des mauvais draps, car selon mes infos , le directeur de l’ agence, à l’image de Haddad , il est entrain de dénoncer tous les responsables et hommes d’affaires qui ont bénéficié de terrains à Mostaganem, même son ami intime Moul Hamam va payer la facture , et la liste est longue, selon des indiscrétions, beaucoup d’hommes d’affaires, des anciens cadres de la sécurité , des députés , des anciens SG de la wilaya, des anciens walis et des anciens ministres qui ont mangé au râtelier de l’actuel directeur Guira et son prédécesseur Habib vont cracher le morceau’’, révèle Moul Firma. Voyant l’agent hypnotisé, par ces révélations, Moul firma, intervient encore une fois en lui confiant d’autres secrets. ‘’ Eh oui, monsieur l‘agent, ils ont massacré le foncier ; vendu des belles terres au dinar symbolique. Aujourd’hui, Mostaganem, est complètement saturée, elle ne peut même pas trouver un petit terrain pour enterrer ses morts ! Le dossier de l’agence foncière est très sensible, mais comme cette affaire est sous enquête, je ne pourrais donner plus de détails pour ne pas détourner le cours de l’enquête avec mes propos.’’ Avertit Moul Firma. Mais la faute incombe les responsables qui l’ont placé à la tête de cette institution, comment, un simple technicien de diplôme, mis à la retraite puis repêché pourrait assurer une bonne gestion, que peut-on attendre de quelqu’un qui a détourné même le terrain de sa tante ! S’interroge, Moul Firma