L’Incivilité, un fléau inquiétant…

L’incivisme, ce n’est pas seulement le jet d’ordures n’importe où, la vulgarité, le blasphème, le désordre et autre, c’est un phénomène qui mine notre quotidien…

Ce fléau inquiétant est aussi le mauvais comportement de l’individu vis-à-vis de ses semblables, de sa famille… Il n’y a pas un jour qui passe, sans que l’on ne déplore ici et là, le comportement incivique de certaines personnes qui ne mesurent pas les conséquences souvent graves de leurs actes. Cette façon incivique de se comporter vis-à-vis d’autrui qui inquiète beaucoup la société, s’est propagée dans certaines de nos institutions, voire établissements hospitaliers, administrations, rue…, même au sein des familles, où parents et enfants ne s’entendent plus…

Ce n’est pas la première fois que l’incivisme de certains est pointé du doigt mais rien n’y fait, il doit interpeller toutes les consciences quel que soit le niveau intellectuel ou le statut social.

Par exemple, à l’hôpital, aider quelqu’un, très particulièrement un malade dans le besoin qu’on n’est pas sensé connaitre fait partie d’une vertu charitable. Dans le cas contraire, le comportement inhospitalier et incivique d’un seul membre du personnel pourrait être défini comme “une maltraitance ‘’.

Si on se refaire aux déclarations des personnes qui ont vécu ce genre de problèmes, de favoritisme, d’incivisme, de passe droit…, ce genre d’incivisme affecterait également d’autres administrations, où cohabiterait au moins une personne incivique.

Malheureusement, de tels agissements, dans certaines situations plus ou moins graves, pourraient nuire à l’ordre social et faire beaucoup de mal à autrui, particulièrement aux personnes issues de la catégorie précaire qui dans certains cas, n’ont ni moyens financiers, ni privilèges d’avoir des connaissances, pour être pris en charge, les privant ainsi de leur droit constitutionnel.

Un tel fléau, est un mal nuisible que certains portent en soi et au quotidien, qu’ils exposent au su et au vu de tous, dont seules les victimes en subissent gravement les conséquences. Une question se pose pourtant ‘’Qui en est la cause’’, les parents dont certains ont démissionné de leur rôle d’éducateurs, l’école qui ne formerait plus de civisme, le manque de déontologie…

Le problème central de l’incivisme qui est perçu comme un défi à l’ordre public, ne réside pas seulement dans les actes commis, mais dans leurs conséquences, il peut remettre en cause le bon fonctionnement de toute une société.