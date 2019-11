L’Espagne suspend la délivrance des visas Schengen

Le Consulat d’Espagne en Algérie risque de ne plus délivrer de visas Schengen pour les Algériens, a rapporté, hier, le site Observ'Algérie d'une source considérée comme bien informée. Selon la source, les futurs visas permettraient uniquement de se rendre au Royaume d’Espagne. Elle ajoute que des mesures et des politiques ont, nouvellement, été mis en place pour limiter le flux migratoire algérien, mais cela n’empêche pas les Algériens de décrocher leur passe pour l’Europe. Considéré comme de « potentiels migrants clandestins », les Algériens sont de plus en plus pointés du doigt par les états membres de l’Union Européenne. En revanche, Si la France a su se montrer stricte, l’Espagne, et malgré des restrictions, délivre toujours des visas d’entrées pour l’espace Schengen. D’ailleurs, les rendez-vous de dépôt de dossiers sont quasiment indisponibles pour les deux villes Alger et Oran. C’est pour dire à quel point le Royaume d’Espagne est « clément » comparé à la France. C’est une nouvelle qui risquerait de faire beaucoup de bruit, si les autorités espagnoles l’adoptent. Ainsi, et d’après une source proche de l’administration consulaire d’Espagne en Algérie, le Royaume d’Espagne envisagerait de ne plus délivrer de visas Schengen. Cependant, « ce pays européen ne veut pas sanctionner les Algériens » nous affirme notre source. Cela dit, « la visite doit se limiter au territoire espagnol ». Les futurs visas d’Espagne permettraient, entre autres, de visiter l’Espagne au sud de l’Europe, ses archipels et ses îles (des Îles Canaries, et celui des Îles Baléares, Îles Zaffarines…). Notre source nous annonce, par ailleurs, que « la procédure d’obtention de visas ne sera pas durcie ». Cette initiative ne viendrait pas du gouvernement de Pedro Sánchez, mais plutôt du parlement Européen. En effet, l’Espagne a toujours fait pression sur l’Union européenne pour accroître son soutien financier au Maroc dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine. En contrepartie, cette dernière aurait proposé de nouvelles mesures pour la délivrance de visas, pas seulement aux Marocains, mais pour tous les pays du Maghreb. L’Espagne est libre de délivrer des visas, à condition, que cela se limite à son territoire, ainsi elle serait la seule bénéficiaire des frais de tourisme. Enfin, ces nouvelles mesures risqueraient de s’étendre également vers l’Italie. La nouvelle, selon laquelle ce pays Européen facilitera l’octroi de visas aux Algériens, pourrait être une fausse bonne nouvelle. L’Italie a des conflits avec l’Union Européenne à cause de l’immigration clandestine, et cette restriction pourrait arranger les deux parties européennes, a-t-on également appris.