L’AVICULTURE EN CRISE : Le poussin ne trouve pas preneur à Tiaret

À ce titre et pour assurer un meilleur équilibre, à la veille du mois de Ramadhan, l’on entend que l'O.N.A.B (Office National de l'aliment du bétail), va se charger de récupérer une bonne partie du marché, indique notre source qui précise que la crise persiste et que le poussin ne trouve pas preneur même à raison de 5 et 10 dinars, en signalant que cette situation a profité aux grands éleveurs. Cette situation dure depuis plus de 8 mois où le coût de production du poussin est à environ 30 dinars, alors qu'au niveau du marché, il a atteint le prix de 30 dinars ouvrant de néfastes répercussions sur le prix du poulet qui est à 120 dinars sur le marché. C'est ce mobile de cherté qui interpelle l'intervention imminente de l'Etat pour la régulation du marché. L'on entend d'ailleurs que l'O.N.A.B, compte pomper une bonne partie du poulet sur le marché, pour la mettre à la disposition du consommateur, en prévision du mois sacré du Ramadhan, qui connait de fortes demandes de poulets et ce par crainte de la flambée des prix d'une part et aussi pour éviter les recours à l'importation du poulet congelé. Notre source, nous a informés que les aviculteurs sont proies à des dettes très lourdes et vivent le calvaire, compte tenu des éloignements et qu'en dépit des grandes difficultés, l’unité de Rahouia résiste aux aléas du marché. ‘’L’Etat doit intervenir en tant que régulateur du marché et sauver des dizaines d’éleveurs et d'aviculteurs d'une réelle faillite et d'une hémorragie "suffocante’’, a-t-on revendiqué.