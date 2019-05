L’APC de Mosta ...rebelote !

Moul firma, a tant voulu éviter de foutre son nez dans les affaires de la commune, pour laisser le temps à l’actuel maire de faire quelque chose pour cette mairie, devenue veuve depuis la mort du feu Benguettat Adda , mais la vitesse des évènements, et la gestion à double sens , oblige Moul firma, à réserver une place à l’APC jusqu’à ‘’YATSAGUEMOU GA3’’ ? Ou bien ‘’YETANAHAOU GA3’’ ? Le défunt Benguettat, maire de Mosta de 1966-1967 a laissé ses empreintes, c’est lui qui a réalisé le fameux parc El-ARSA. A titre d’exemple, avant de finir sa carrière comme wali. Mais qu’ont fait les autres, à part les détournements du foncier et les faux marchés. Depuis plus de deux décennies, l’APC, n’arrive même pas à réaliser des toilettes publiques au centre-ville pour les citoyens et croit faire un ‘’spoutnik’’ en réalisant un souk anarchique en plein espace vert au milieu du jardin de la mairie qui porte le nom du fondateur de l’Etat Algérien ‘’ l’émir AEK. Aux dernières informations, Moul firma, vient d’apprendre que l’actuel maire est sur les traces de son prédécesseur maire qui a survécu à la prison dans la fameuse affaire de mauvaise gestion. Car les mêmes hommes (élus et chefs de services) qui ont enfoncé l’ancien maire reviennent et le même scénario se répète ! Si l’actuel APC croit qu’elle est à l’abri des scandales de la gestion, Moul firma lui, demande seulement d’expliquer à l’opinion publique, la face cachée des mêmes entrepreneurs qui s’accaparent des marchés de la commune. Pourquoi toujours les trois entrepreneurs favoris des trois décideurs de l’Apc (monsieur le Secrétariat monsieur urbanisme et monsieur marché) sont eux toujours qui raflent les projets, des travaux publics, électricité et aménagements? Le coup de gueule du maire’’ Mostaganem a été vendue’ ’il y’a quelques mois, s’est avéré qu’un coup de populisme, parce que Mostaganem a été belle et bien vendue par ses élus ! Mieux vaut s'asseoir avec le hibou que de voler avec le faucon… A suivre