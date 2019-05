L’ACCUSANT D’AVOIR ORDONNE LE ‘’CADENASSAGE’’ DE L’APN : Said Bouhadja charge l’ex SG du FLN

En effet, l’ancien président de l’assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja a chargé l’ex SG du FLN Djamel Ould Abbes l’accusant ainsi, d’être derrière le mouvement de protestation qui l’a destitué de son poste. « C’est Ould Abbes qui a mené ce mouvement contraire à l’éthique, et non civilisé qui consiste à rassembler des signatures pour arriver à un objectif non légitime et qui n’est pas prévu dans le règlement de l’assemblée » a indiqué Said Bouhadja. Selon lui, Ould Abbes a «voulu faire pression en utilisant des lois du parti, et non ceux de l’assemblée». « Si j’ai failli dans un geste politique, si je n’avais pas accompli une mission dont il m’a chargé, ou j’ai pris des décisions contre la position du parti, il aurait avoir raison », mais, « dans les affaires liées à l’assemblée il n’a pas le droit d’intervenir » a estimé encore Bouhadja. Pour rappel, les députés ont procédé à la fermeture des portes de l’APN devant Said Bouhadja, en septembre de l’année dernière et ils ont procédé à sa destitution avec une manière qui a été très critiquée et mal vue de l’intérieur comme de l’extérieur.