Karim Younes nommé médiateur de la République

L'ancien coordinateur de l’Instance nationale pour le dialogue et la médiation, Karim Younès a été nommé lundi par le président Abdelmadjid Tebboune au poste de médiateur de la République. Selon l'agence Aps qui rapporte l'information, Karim Younès a été installé dans ses fonctions par le président au siège de la présidence de la République. L'ancien coordinateur général de l’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Karim Younès a été reçu le mois de janvier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, Le chef de l'Etat et M. Karim Younes "ont échangé leurs vues sur la situation générale du pays, entré dans une phase de changement à la faveur des consultations en cours sur l'amendement de la Constitution visant à l'adapter aux revendications populaires, à instaurer une véritable séparation des pouvoirs et à conférer l'harmonie à l'action des institutions dans le cadre d'une vision démocratique globale pour la réforme de l'Etat, avec tous ses démembrements et institutions".