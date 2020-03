Karim Tabou victime d’un AVC

Le militant Karim Tabbou a été victime, mardi 24 mars, d’un malaise au tribunal de Ruisseau à Alger. Il a eu un pic de tension l’ayant conduit à des convulsions et une paralysie faciale, selon l’un de ses avocats Abdelghani Badi. En effet, alors que sa sortie de prison était prévue pour aujourd’hui, jeudi 26 mars 2020, Karim Tabbou reste en prison après sa condamnation mardi à un an de prison ferme à la Cour d’Alger, a indiqué son collectif des avocats. Mardi, le frère de Karim Tabbou a annoncé via sa page Facebook que le tribunal de Ruisseau a programmé le procès en appel sans même l’informer ni informer le collectif de défense. Le procureur général de la cour d’Alger, Ruisseau, a refusé de recevoir une délégation des avocats de la défense des détenus présents en ce moment, juste après avoir donné l’alerte du procès sans informer les avocats, indique le CNLD.