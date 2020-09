KOWEIT : L’émir Sabah al-Ahmad al-Sabah est mort

Après avoir été hospitalisé samedi dernier, l’émir du Koweit Sabah al-Ahmad al-Sabah est mort ce mardi selon la télévision nationale koweïtienne qui a interrompu ses programmes pour diffuser des versets coraniques avant de diffuser un communiqué du palais princier koweïtien. L’annonce de l’hospitalisation, le 18 juillet dernier, de l’émir avait plongé le pays dans l’incertitude. Le monarque, qui devait officiellement « subir des examens médicaux », avait finalement subi une opération chirurgicale « avec succès », a annoncé dimanche l’agence de presse officielle Kuna. En parallèle, certains des pouvoirs de l’émir, au pouvoir depuis 2006, ont été « temporairement » transférés à son prince héritier et demi-frère, le cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. La santé fragile de l’émir, âgé de 91 ans et doyen des chefs d’État arabes, a été souvent au cœur des inquiétudes dans la monarchie du Golfe, la première à s’être dotée d’un Parlement élu en 1962, mais aussi chez les acteurs régionaux et internationaux, comme les États-Unis. Si le pays, malgré la popularité de l’émir, est fréquemment paralysé par des crises politiques récurrentes, avec des changements de gouvernements et des dissolutions du Parlement à répétition, à l’étranger, le cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah était parvenu à faire jouer au Koweït un rôle essentiel de médiation.