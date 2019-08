KIDNAPPEE A AIN EL TURCK : Une jeune émigrée libérée par la gendarmerie

Une jeune fille a été kidnappée vendredi matin dans le quartier de Saint Germain à Ain El Turck par une bande de malfaiteurs bien organisée au niveau de la cité Saint Germain dans la commune d’Ain El Turck, a été libérée par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la daïra d’Ain El Turck , a-t-on appris ce vendredi de sources locales. Les auteurs présumés du kidnapping, qui ont des antécédents judiciaires, ont été arrêtés. Ils sont âgés de 22 et 24 ans. Les faits se sont déroulés au quartier de Saint Germain aux environs de 03 heures du matin au niveau du chef lieu de la commune d’Ain El Turck. La jeune fille émigrée intelligente a réussi à localiser ces kidnappeurs à l'aide du GPS de son portable. Aussitôt signalé, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la daïra d’Ain El Turck ont encerclé le lieu du kidnapping et ont réussi à libérer la jeune fille qui a sauté du balcon de la villa où elle était séquestrée. Elle présente des blessures, et fut transférée à l'hôpital d’Ain El Turck ‘’Thami Benzerdjeb’’ pour des soins en urgence. Une enquête fut ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale pour déterminer les causes réelles de ce kidnapping.